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У брянцев осталось несколько дней на получение «школьных» выплат

2021, 27 октября 08:30 Экономика
У брянцев осталось несколько дней на получение «школьных» выплат
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Подать заявление можно до 31 октября.

У брянских семей, не получивших 10 тысяч рублей на детей-школьников к началу нового учебного года, осталось чуть меньше недели.

Родители детей в возрасте от 6 до 18 лет, которые еще не подали заявление на единовременную выплату к учебному году, могут сделать это не позднее 31 октября текущего года. Заявления начали принимать с 15 июля.

Подать заявление можно через портал госуслуг и во всех клиентских службах Пенсионного фонда, независимо от места жительства родителей. Прием проводится по предварительной записи.

На вынесение решения по заявлениям родителей отводится до пяти рабочих дней. При положительном результате рассмотрения деньги зачислят на счет в течение трех рабочих дней. Получить их можно не только на карту «Мир», но и на карты других платежных систем.

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