У брянского губернатора спросили о закрытии крахмального завода в картофельном регионе

Завод мирового уровня оказался не нужен Брянской области, заявила автор обращения.

У губернатора Брянской области Александра Богомаза поинтересовались судьбой обанкроченного крахмального завода в Климовском районе. Соответствующее обращение опубликовано на официальной странице регионального правительства в соцсети.

В советское время Климовский крахмальный завод был градообразующим предприятием, одним из крупнейших в стране.

«Крахмальный завод, который начал работу еще в 1953 году на трофейном немецком оборудовании и был самым большим в СССР, в основном работал на нефтегазодобычу, на нем неоднократно проводилась модернизация. Завод прекратил существование в 2016 году. Последний завод из всех (молокозавод, консервный), который был известен на всю Россию, своей продукцией. Благодаря экономической политике губернатора Богомаза, преследующей интересы не государственного человека, а семейного бизнеса», – обратилась к губернатору автор сообщения Екатерина Борисова.

По ее словам, «крахмальный завод мирового уровня оказался не нужен в самом картофельном регионе России… для него не оказалось картофельного сырья в области».

Ответа на вопрос от представителей власти пока не поступило.