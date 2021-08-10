У нелегальных торговцев в Брянске предложили изымать товар

Городские власти продолжают борьбу с несанкционированной торговлей.

На совещании в Брянской городской администрации обсудили меры, направленные на пресечение несанкционированной торговли.

Как прозвучало на совещании, эффективность рейдов была бы значительно выше, если бы законодательство предусматривало не только наложение административных штрафов, но и изъятие товара. Однако сейчас такими полномочиями не наделены ни правоохранительные, ни контролирующие органы.

На совещании также предложили привлекать сотрудников налоговой службы для принятия мер к торговцам, работающим без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

Мэр Александр Макаров отметил, что необходимо не только использовать жесткие использовать административные меры, но и создавать комфортные условия для уличной торговли, приближая обустроенные торговые места к излюбленным нелегальными продавцами территориям.

Так, в августе в Брянске ежедневно работают овощные базары, места на которых предоставляются бесплатно.

В первом полугодии в Брянске провели 300 рейдов по пресечению незаконной торговли. 199 нарушителей оштрафовали на 280 тысяч рублей.