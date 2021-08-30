Уголовное дело учредителя Жуковского веломотозавода о неуплате налогов закрыли

Предприниматель возместил причиненный бюджету Российской Федерации бюджет.

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении учредителя ООО «Жуковский веломотозавод». Предпринимателя обвиняли в уклонении от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль в особо крупном размере.

Как сообщает региональное СУ СК, с января 2017 года по сентябрь 2018 года учредитель ООО «Жуковский веломотозавод» включал в налоговые декларации заведомо ложные сведения. В результате бюджетная система недополучила денежные более 260 миллионов рублей.

Преступление выявили оперативные сотрудники УЭБиПК регионального УМВД России.

В ходе расследования следователи провели комплекс судебных бухгалтерских и экономических экспертиз, допросили сотрудников контролирующего органа, работников и контрагентов завода. Собранные доказательства побудили руководство ООО «Жуковский веломотозавод» полностью возместить ущерб, а также пени и штраф. В общей сложности предприятие выплатило более 334 миллионов рублей.

Учитывая добровольное возмещение ущерба и тот факт, что преступление совершено впервые, преследование учредителя велозавода и уголовное дело прекращено.