Улицу  9-го Января в Брянске отремонтируют за 8 миллионов рублей

Большая часть дороги совсем разбита.

В Брянске подрядчик приступил к ремонту улицы 9-го Января. Здесь отремонтируют почти километр дороги от улицы Бондаренко до улицы 2-я Линия.

На улице сделают двухполосную асфальтированную дорогу с тротуарами. Рабочие также заменят плиты перекрытий канализационных колодцев. А вдоль пешеходной дорожки поставят ограждение. Также вдоль дороги уже установили фонари со светодиодными светильниками.

На ремонт улицы потратят около 8,2 млн рублей.