Улицу Мира в Брянске отремонтировали за 12,3 млн рублей

Подрядчик справился в срок.

Улицу Мира в Брянске капитально отремонтировали за 12,3 млн рублей. Работы завершились на участке от улицы Клинцовской до улицы Молодой Гвардии.

Подрядная организация ЗАО «ППЖТ» отремонтировала 278 метров улицы. Рабочие уложили новый асфальт, привели в порядок тротуары, устроили искусственные неровности, установили новые дорожные знаки и нанесли термопластиковую разметку. Также локально выровняли профиль, чтобы не застаивалась воды после дождя.

Выполнил подрядчик и компенсационное озеленение. На улицы высадили около десяти молодых клёнов.

Кроме того, бетонными тумбами отгородили въезд на территорию ДК Медведева. Пешеходная зона теперь отделена от проезжей части.

На ремонт улицы Мира потратили 12,3 млн рублей.