В 13 компаниях Брянска обнаружили зарплату в 7022 рубля

В мэрии подвели итоги заседания комиссии по неплатежам.

26 предприятий пригласили в Брянскую городскую администрацию на очередное заседание комиссии по неплатежам.

13 из них задолжали городскому бюджету более 14 миллионов рублей, сообщает мэрия. После приглашения на заседание часть из них начали рассчитываться с долгами. С остальных руководителей чиновники взяли обещание оплатить задолженность в течение месяца.

Также на заседание пригласили руководителей 13 предприятий, в которых среднемесячная зарплата начинается от 7022 рублей.

«Такие суммы вызывают предположение об использовании серых схем расчета с сотрудниками. Предпринимателям напомнили о том, что минимальный размер оплаты труда с 1 июня составляет 15 279 рублей. Директорам настойчиво порекомендовали довести уровень зарплаты до среднеотраслевого и представить в комиссию новые штатные расписания», – заявили в администрации Брянска.