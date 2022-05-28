В 14 брянских школах и садах ремонтируют крыши

Ещё семь учреждений выбирают подрядчика.

В Брянске в этом году отремонтируют 29 крыш в школах и детских садах.

В 14 организация рабочие уже начали ремонт. Ещё восемь учреждений определились с подрядчиком и заключают контракты. А семь организаций участвуют в торгах.

На капремонт кровель из бюджета выделили 91,9 млн рублей.