В 2021 году на Брянщине введут в оборот 50 тысяч гектаров сельхозугодий

Сельскохозяйственные предприятия готовятся к севу.

В департаменте сельского хозяйства Брянской области при участии замгубернатора Бориса Грибанова, курирующего вопросы АПК, в режиме видеоконференции состоялся оперативный штаб по вопросам подготовки к весенне-полевым работам в 2021 году.

Начальник отдела растениеводства департамента Нина Кинева сообщила, что посевные площади в этом году расширят за счет ввода в оборот ранее не используемых земель.

В 2021 году планируют ввести 50 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий. Яровой сев в сельхозпредприятиях области проведут на площади около 400 тысяч гектаров.