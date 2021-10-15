В 2021 году на брянские дороги потратят почти 8 миллиардов рублей

Более половины этих средств уже израсходовано.

Объем дорожного фонда в Брянской области в 2021 году составит 7,9 миллиарда рублей. Об этом сообщили на заседании комитета областной Думы по жилищно-коммунальному хозяйству, дорожному строительству, транспорту, топливно-энергетическому комплексу и тарифно-ценовой политике.

На 1 сентября израсходованы 58,6% этой суммы, или 4,6 миллиарда рублей. В частности, из областного бюджета на брянские дороги потратили 3,4 миллиарда рублей, из федерального – 1,3 миллиарда рублей.

Оставшиеся средства израсходуют до конца года.