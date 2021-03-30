В Брянске дольщиков «Комфорта» записывают на выплаты компенсаций

Обманутые дольщики смогут купить новые квартиры.

В департаменте строительства Брянской области прошло очередное совещание о выплатах компенсаций обманутым дольщикам строительной компании «Комфорт», не дождавшихся квартир в доме по проспекту Станке Димитрова в Советском районе.

Напомним, ранее стало известно, что Брянская область вошла в число шести российских регионов, которые в 2021 году смогут получить финансирование из Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства.

На прошлой неделе с дольщиками встретился губернатор Александр Богомаз. На встрече была достигнута договоренность о встрече дольщиков и застройщиков, которые сдали свои объекты в 2019-2020 годах и планируют сдать в 2021-м, чтобы брянцы могли приобрести квартиры, а застройщики их реализовать – на взаимовыгодных условиях.

Как сообщает региональное правительство, застройщики предложили дольщикам широкий спектр проектов жилья разных типов классов жилья с учетом возможных бонусов и акций. Купить квартиры дольщики смогут как уже в сданных домах, так и в тех, которые будут введены в эксплуатацию в 2021–2022 годах.

В департаменте строительства Брянской области сформировали рабочую группу, представители которой консультируют каждого дольщика индивидуально и помогают в оформлении и подаче документов в Фонд для получения выплат.

С 31 марта банк «ДОМ.РФ» начнет прием документов на выплату возмещений. Записаться на выплату компенсаций можно на официальном сайте Фонда или по телефону горячей линии 8-800-700-72-14.