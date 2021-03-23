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В Брянске обманутые дольщики «Комфорта» смогут сэкономить на покупке квартир

2021, 23 марта 11:09 Экономика
В Брянске обманутые дольщики «Комфорта» смогут сэкономить на покупке квартир
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Дольщикам и застройщикам предложили взаимовыгодные условия.

В Брянске обманутые дольщики, вложившие деньги в строительство дома по проспекту Станке Димитрова (застройщик – ООО СКФ «Комфорт»), смогут приобрести уже готовое жилье со скидками.

22 марта в Правительстве Брянской области с дольщиками «Комфорта» встретился губернатор Александр Богомаз.

Ранее мы сообщали о том, что Брянская область вошла в число шести регионов России, которая в 2021 году получит финансирование из Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства. В Брянске компенсацию по рыночной стоимости выплатят 221 участнику долевого строительства.

Как сообщил на встрече губернатор Александр Богомаз, обращение в Фонд было единственным возможным вариантом решения проблемы, поскольку для завершения строительства дома по Станке Димитрова не было законных оснований.

«Да, мы рассматривали вариант достроить дом, это было бы и нам выгодно, можно было бы в этом доме приобрести квартиры для детей-сирот, но это было бы незаконно. Мы решили обращаться в Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства», – отметил Богомаз.

Брянские власти направили в Фонд письмо с просьбой рассмотреть возможность финансирования за счет имущественных взносов Российской Федерации и взносов Брянской области.

Ситуация осложнялась тем, что шли судебные разбирательства по включению в реестр требований четырех собственников, владеющих 414 квартирами, – суды продолжаются по сей день, вопрос находится на контроле правоохранительных органов. По этой причине Фонд не мог вынести решение в 2020 году.

Благодаря совместной работе с правоохранительными органами, прокуратурой дом все же включили в перечень объектов, рассматриваемых Фондом.

Как прозвучало на встрече, размер компенсации определяется исходя из рыночной стоимости равнозначного жилого помещения на первичном рынке в том же муниципалитете, на той же стадии строительства и будет определен в индивидуальном порядке.

При этом, если, к примеру, человек заплатил 2 миллиона рублей, то он получит на 30% больше.

Как пояснил заместитель губернатора Сергей Тимошенко, в департаменте строительства Брянской области сформируют рабочую группу. Ее представители будут консультировать каждого дольщика индивидуально и помогать в оформлении и подаче документов в Фонд для получения выплат.

Также в ближайшее время департамент организует встречу дольщиков и застройщиков, чтобы брянцы смогли приобрести квартиры, а застройщики продать их – на взаимовыгодных условиях, по так называемой оптовой скидке. Условно говоря, если 15 дольщиков купят 15 квартир, стоимость жилья будет существенно ниже.

«Можно только позитивно оценивать принятое решение о восстановлении прав обманутых дольщиков в Брянске. Даже исходя из поступивших обращений граждан на прошедшую в декабре прямую линию с президентом, было видно, что это злободневный вопрос, требовавший оперативного решения», – сообщил ИА «Город 32» эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда», генеральный директор Рейтингового агентства строительного комплекса (РАСК) Николай Алексеенко.

По его словам, проделан колоссальный объем работы, поскольку решения о выплатах или достройке Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства принимает по каждому отдельно взятому объекту.

«Интересна инициатива региональных властей по организации встречи дольщиков и застройщиков, уже сдавших жилье. В ближайшее время будут выплачены компенсации, которые дольщики как раз могли бы вложить уже в готовые квартиры в построенных домах. Такой подход выгоден всем. Застройщики смогут увеличить в моменте свои продажи, а граждане получат выгоду от «оптовой скидки, – также отметил Николай Алексеенко. – В вопросах решения проблемы обманутых дольщиков нужно действовать сразу по двум направлениям: решать существующие, а также действовать на предупреждение появления новых. Брянская область работает именно так. С одной стороны, идет активная работа с Фондом защиты дольщиков. С другой – в области запускается все больше проектов с эскроу-счетами, с помощью которых купируется появление новых обманутых дольщиков».

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