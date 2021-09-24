В Брянске ищут водителей автобусов на зарплату в 35 тысяч рублей

Кондукторам обещают платить от 22 тысяч рублей.

В связи с поступлением нового подвижного состава МУ «Брянское городское пассажирское автотранспортное предприятие» объявило об открытых вакансиях водителей категории D и кондукторов.

Водителям обещают зарплату в размере от 35 тысяч рублей, кондукторам – от 22 тысяч рублей. Как сообщает сообщество «Брянский автобус», увеличение заработной платы произошло в августе этого года.

Сотрудникам автотранспортного предприятия обещают полный социальный пакет, работу на новом подвижном составе, служебный транспорт для доставки на работу и домой, компенсацию расходов оплаты медкомиссии и ранний выход на пенсию.