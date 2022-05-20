В Брянске отремонтируют площадь Партизан

На начальный этап работ выделят 22,8 миллиона рублей.

В Советском районе Брянска отремонтируют площадь Партизан. На проведение начального этапа работ из городского бюджета выделят 22,8 миллиона рублей.

Это стало возможным благодаря увеличению доходной части бюджета на 2022 год на 76,1 миллиона рублей, из которых почти 9 миллионов поступит из областного бюджета, сообщает Брянский горсовет.

Средства также направят на капитальный ремонт дорог по улицам Медведева и Димитрова, строительство проездов от улицы Романа Брянского до дома № 5 по улице Счастливой в районе школы № 72, реализацию программ инициативного бюджетирования, охрану образовательных учреждений, трудоустройство подростков в летний период и решение других вопросов.