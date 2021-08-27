В Брянске школе искусств № 2 выделили рекордные 5 миллионов рублей

Средства направили на обновление материальной базы.

Детской школе искусств № 2 в Брянске из бюджета выделили 5 миллионов рублей.

Как сообщает городская администрация, на обновление материальной базы городских учреждений культуры в этом году направили 10 миллионов рублей.

Школа искусств № 2 получила такую сумму впервые за несколько десятилетий. На эти средства приобрели инструменты и оборудование – в частности, два фортепиано, струнные инструменты, аккордеон, домру, трубу и концертный баян. До 7 октября ожидается поставка концертного рояля.

Для учеников также купили мольберты, интерактивные доски, хоровой станок и учебные пособия.

Напомним, в преддверии нового учебного года городская школа искусств № 2 оказалась в центре скандала. Родители пожаловались в прокуратуру на перенос одного из филиалов в историческое здание по улице Калинина, 221/1. Городские и областные власти охарактеризовали состояние помещений как хорошее.