Брянские власти ответили недовольным переносом школы искусств № 2 в старое здание

Окончательное решение еще не принято, сообщили в правительстве региона.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз провел рабочее совещание в здании по улице Калинина, 221/1, куда перенесли филиал детской школы искусств № 2.

В начале августа после многочисленных жалоб со стороны родителей проверку провела региональная прокуратура. Здание признали опасным из-за неудовлетворительного состояния и нарушения противопожарных требований.

Как пояснили в Правительстве Брянской области, помещение по Калинина, 221/1 – один из возможных вариантов, где может разместиться филиал детской школы искусств № 2. Окончательное решение власти обещают принять с учетом мнения родителей.

Детская школа искусств № 2 – одно из старейших учреждений дополнительного образования Брянска. Сегодня здесь занимаются более 1300 детей – их обучение проходит в нескольких зданиях.

Одно из них, по улице Калинина, 77, построено в 1898 году. В июне здание, находящееся в собственности Министерства обороны РФ, признали аварийным. Мэрия решила перевести филиал в муниципальное строение по Калинина, 221/1.

Это здание, сегодня являющееся памятником архитектуры, немногим «моложе» прежнего – знаменитые брянские меценаты Могилевцевы построили его и передали в дар городу в 1908 году. Это одно из немногих исторических зданий, которое не было разрушено в годы Великой Отечественной войны.

В последние годы здесь находился коммерческий вуз – Брянский филиал международной академии управления и бизнеса, головной офис которого располагается в Москве. С началом пандемии вуз перевел образовательный процесс на дистанционное обучение и освободил помещения.

«Практически все помещения находятся в хорошем состоянии, которое не поддается сравнению с теми условиями, где ранее находилась ДШИ. В здании в настоящее время ведется ремонт, перепланировка внутренних помещений, сделаны аварийные и пожарные выходы. Помещения соответствуют нормам, применяемым к образовательным организациям, – прокомментировали в правительстве региона. – Само здание находится в очевидно удовлетворительном состоянии, что подтвердили эксперты, проведя предварительную оценку. Вместе с тем в соответствии с представлением прокуратуры, которая также взяла контроль над ситуацией, специализированная организация уже провела техническую экспертизу здания. В заключении сказано: «Здание не является аварийным, дальнейшая эксплуатация здания по адресу: г. Брянск, ул. Калинина, д. 221/1 возможна».

Сейчас рабочие переносят туалеты с цоколя на первый этаж и делают косметический ремонт. Дорожники отремонтировали тротуар, выкосили травы на обочинах дороги, посеяли газон, нанесли разметку, установили светильники, пешеходное ограждение, дорожные знаки, светофор на пешеходном переходе и новые павильоны на остановках. У пешеходного перехода монтируют искусственные неровности.

Губернатор Александр Богомаз пригласил инициативную группу родителей, которые выступают против переезда школы искусств, на объект.

«Прежнее здание, которое занимала школа, признано аварийным, там могут погибнуть люди, поэтому его запрещено эксплуатировать. Здание, которое мы с вами сейчас посмотрели, – это один из вариантов решения вопроса: до тех пор, пока не будет положительного заключения всех служб, включая Роспотребнадзор, никто сюда школу искусств переселять не будет», – заявил он.

В ближайшее время запланирована еще одна встреча Богомаза с родительской общественностью. Именно тогда будет принято решение о том, где начнется учебный год для учащихся школы искусств.