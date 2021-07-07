В Брянске водители автобусов получают 45,8 тысячи, кондукторы – 28,6 тысячи рублей

Несмотря на высокие зарплаты, на автотранспортном предприятии наблюдается текучка кадров.

На совещании в мэрии директор МУ «Брянское городское пассажирское автотранспортное предприятие» Александр Андросенко сообщил о высоких зарплатах водителей и кондукторов автобусов.

По его словам, по отношению к 2017 году штат водителей и кондукторов вырос в 2,5 раза и сегодня составляет 747 человек. Рост собственных доходов позволяет увеличивать зарплату сотрудникам.

Если в 2017 году средняя заработная плата водителей составляла около 23 тысяч, а кондукторов – около 14 тысяч рублей, то по итогам пяти месяцев 2021 года в среднем водители получают 45,8 тысячи, кондукторы — 28,6 тысячи рублей.

В то же время МУ «Брянское городское пассажирское автотранспортное предприятие» продолжает набор водителей и кондукторов.

Сотрудникам обещают дополнительный оплачиваемый отпуск от 7 до 14 дней и досрочную пенсию.