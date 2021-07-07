В Брянске водители автобусов получают 45,8 тысячи, кондукторы – 28,6 тысячи рублей

Несмотря на высокие зарплаты, на автотранспортном предприятии наблюдается текучка кадров.
На совещании в мэрии директор МУ «Брянское городское пассажирское автотранспортное предприятие» Александр Андросенко сообщил о высоких зарплатах водителей и кондукторов автобусов.
По его словам, по отношению к 2017 году штат водителей и кондукторов вырос в 2,5 раза и сегодня составляет 747 человек. Рост собственных доходов позволяет увеличивать зарплату сотрудникам.
Если в 2017 году средняя заработная плата водителей составляла около 23 тысяч, а кондукторов – около 14 тысяч рублей, то по итогам пяти месяцев 2021 года в среднем водители получают 45,8 тысячи, кондукторы — 28,6 тысячи рублей.
В то же время МУ «Брянское городское пассажирское автотранспортное предприятие» продолжает набор водителей и кондукторов.
Сотрудникам обещают дополнительный оплачиваемый отпуск от 7 до 14 дней и досрочную пенсию.
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