В брянских МФЦ появились две новые услуги налоговой

Всего жители области могут получить в режиме одного окна 19 услуг ФНС.

В центрах «Мои документы» Брянской области теперь можно получить две новые услуги налоговых органов.

Как сообщает городская администрация, в МФЦ начали принимать запросы о предоставлении информации из государственного информационного ресурса бухгалтерской отчетности, предоставляемой в форме абонентского обслуживания, и заявления о гибели или уничтожении транспорта по транспортному налогу.

Всего брянцы могут получить 19 услуг налоговых органов по принципу одного окна.