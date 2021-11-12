В Брянской области подешевели путевки в Турцию и ОАЭ

И подорожали услуги фотоателье.

Брянскстат подсчитал рост цен на услуги в Брянской области в октябре этого года. Снижение цен на 3,5% зафиксировано в сфере зарубежного туризма.

Так, поездка на отдых в Турцию подешевела на 24,8%, в Объединенные Арабские Эмираты – на 1,3%. Одновременно на 3,8 стал дешевле проезд в поездах дальнего следования.

Из бытовых услуг больше остальных подорожали услуги фотоателье – на 2,3%, услуги по воспитанию детей, предоставляемые наемным персоналом, – на 2,0%, услуги организатора проведения торжеств – на 1,3%, ремонт жилищ – на 0,7%, ритуальные услуги – на 0,3%.

Также в октябре на 0,7% выросли цены на услуги гостиниц и организаций культуры, на 0,5% – жилищные услуги, на 0,3% –медицинские и банковские услуги и услуги банков, на 0,2% –услуги страхования.