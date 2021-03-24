В Брянской области 40,7 млн потратят на обеспечение пожарной безопасности

22 марта в Овальном зале Правительства Брянской области состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в регионе.

Мероприятие провел Губернатор Брянской области Александр Богомаз.

В текущем году на модернизацию лесопожарной техники и оборудования из федерального бюджета выделено 40,7 миллиона рублей, на которые будет приобретено 10 единиц лесопожарной техники. Аукционы на закупку техники уже проведены, планируется, что поставка завершится к 1 июня.

Кроме того, до 1 апреля в целях повышения оперативности реагирования на лесные пожары 77 лесопатрульных автомобилей лесничеств будут оснащены первичными средствами пожаротушения, для чего приобретаются 154 ранцевых лесных огнетушителя и 154 емкости для воды.