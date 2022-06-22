Внеплановые проводят лишь в исключительных случаях.

В Брянской области отменили плановые проверки бизнеса.

Как сообщает региональный департамент экономического развития, изменился подход и к внеплановым проверкам – их проводят только в исключительных случаях: при угрозе жизни и причинения тяжкого вреда здоровью, угрозе обороне страны и безопасности государства, а также при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Такие проверки в обязательном порядке согласовываются с прокуратурой.