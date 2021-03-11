В Брянской области подорожали картофель, яйца, мясо и алкоголь

Рост цен зарегистрирован в феврале.
В феврале в Брянской области индекс цен на продовольственные товары составил 101,1%.
Как сообщает Брянскстат, повышение цен отмечено на плодоовощную продукцию – на 5,4%. Овощи подорожали на 9,3%, картофель – на 7,1%, фрукты и цитрусовые – на 2%.
Дороже также стали яйца – на 4,2%, макароны и крупа – на 1,5%, мясопродукты, чай, кофе, какао и овощные консервы – на 1,3%, соль, соус, специи, концентраты – на 1,2%, маргарин – на 1,1%, мука – на 1%, хлеб и булочные изделия, кондитерские изделия – на 0,6%, сыр – на 0,5%.
Подорожали в феврале и алкогольные напитки – в среднем на 0,7%. Цены на шампанское выросли на 2,2%, на водку – на 0,9%, пиво – на 0,7%, виноградные вина – на 0,4%, коньяк – на 0,3%.
При этом в регионе снизились цены на фруктово-ягодные консервы – на 2,3%, сахар – на 1,4%, подсолнечное масло – на 1,2%, рыбопродукты – на 0,8%, молоко и молочную продукцию – на 0,3%, варенье, джем, повидло и мед – на 0,2%.
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