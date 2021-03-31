В Брянской области уничтожили более 18 тонн помело неизвестного происхождения

Предполагается попытка нелегального ввоза цитрусовых из стран, в отношении которых в настоящее время действуют запреты и ограничения.

Ранее Смоленские таможенники на одной из автодорог Смоленской области задержали грузовой автомобиль под управлением гражданина Республики Беларусь. Мужчина перевозил партию более 18 тонн помело в объезд официальных фитосанитарных контрольных постов.

Автомобиль был доставлен в Новозыбков для досмотра.

Фитосанитарные инспекторы Управления Россельхознадзора установили, что у перевозчика отсутствовали какие-либо сопроводительные документы на цитрусовые.

Это обстоятельство не позволило достоверно установить происхождение фруктов и их безопасность.

В результате нарушитель был привлечен Управлением Россельхознадзора к административной ответственности, а подкарантинная продукция уничтожена.