В брянском аэропорту прошёл смотр техники

В международном аэропорту Брянск проверили работу аэродромной техники. Об этом рассказали в официальной группе воздушной гавани во ВКонтакте.

Несмотря на ограничения полетов сотрудники аэропорта Брянск находятся на рабочих местах. Так, в преддверии зимы в аэропорту провели смотр аэродромной техники. Работоспособность машин проверяли для полноценного функционирования аэропорта в холода.

Также в воздушной гавани продолжается реконструкция. Идут работы на взлетно-посадочной полосе и на новом перроне. А также подрядчик устанавливает свето-сигнальное оборудование.