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В МУП «Жилкомхоз» в Сельцо полгода не платили зарплату

2021, 13 августа 14:20 Экономика
В МУП «Жилкомхоз» в Сельцо полгода не платили зарплату
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Возбуждено административное дело.

В МУП «Жилкомхоз» в Сельцо выявили нарушения трудового законодательства.

Как сообщает региональная прокуратура, с января по май сотрудникам предприятия несвоевременно выплачивали зарплату, что повлекло нарушение их прав.

Директору МУПа прокуратура внесла представление. В отношении виновного должностного лица возбудили административное дело.

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