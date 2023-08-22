Вице-мэр Брянска призвал заменить старые дорожные машины

Вице-мэр Брянска Сергей Антошин призвал заменить старые дорожные машины на новые «КАМАЗы».

В горадминистрации обсудили работу дорожного управления Брянска за полгода. О достижениях дорложил заместитель директора предприятия Игорь Удовенко.

«Мы должны понимать, какой процент техники нуждается в замене, какой объем средств закладывать в бюджет на будущий год для ремонта и приобретения дорожных машин. В докладе должны быть не только красивые фразы про озеленение, но и проговариваться текущие проблемы», — подчеркнул вице-мэр Брянска Сергей Антошин.

Первый зам также подчеркнул, что нужно постепенно уходить от посыпки дорог в зимнее время пескосоляной смесью. Он предложил просчитать экономический эффект от покупки установка за 19 млн рублей для обработки улиц соляным раствором.

«Сегодня в дорожном управлении около 15 автомобилей ЗиЛ, которые эксплуатируются более 30 лет. Подсчеты показывают, что три подобных ЗиЛа с успехом заменяет один КАМАЗ или МАЗ. Меня удивляет, что в течение трех лет проблема по замене техники не может сдвинуться с места», — добавил Антошин.

Вице-мэр призвал дорожников написать пошаговое обоснование эффективности новых грузовиков для экономии бюджета.

«И горсовет, и правительство Брянской области нас должны поддержать. И тогда у этой бумаги «появятся ноги», и мы приступим к поэтапному обновлению техники», — заключил Сергей Антошин.