Владельцу земель в Карачевском районе удвоили штраф за нарушения

В сентябре 2020 года в Карачевском районе за нарушения земельного законодательства РФ гражданин Алешкин Ю.А. был оштрафован на 40 тысяч рублей за некачественный уход с/х земель.

Однако, штраф виновный не спешил оплачивать штраф.

Тогда мировой суд удвоил штраф Алешкина Ю.А., теперь он обязан выплатить 80 тысяч рублей.