Власти Брянщины направят 0,5 млрд рублей на развитие села

В 2021 году на Брянщине направят 500 млн рублей на реализацию госпрограмм комплексного развития сельских территорий.
На эти деньги будут капитально ремонтировать имеющиеся объекты социальной инфраструктуры села и строить новые, прокладывать новые дороги и подъездные пути к агропредприятиям.
Ранее комплексное развитие села на Брянщине поставили в пример всей стране на федеральном уровне. В регионе улучщают жилищные условия семьи на селе, в основном речь идет о молодых специалистах, реализуются нацпроекты и программы всех уровней по ремонту учреждений культуры и образования и строительства детских садов.
Программа комплексного развития села стартовала в 2010 и продлится до 2025 года и направлена на сохранение численности населения сельской местности. А желающим переехать в село в рамках программы предлагается льготная сельская ипотека под 2,7% годовых в Сбербанке и Россельхозбанке.
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