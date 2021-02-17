Власти Брянщины потратят 20 млрд рублей на реализацию нацпроектов

В регионе реализуются 45 программ по 11 направлениям.

Власти Брянщины выделяют на 2021 год 20 млрд рублей на реализацию нацпроектов по приоритетным направлениями. Всего в области действуют 45 региональных программ в рамках нацпроектов по 11 направлениям. Реализация нацпроектов обсуждалась на состоявшемся вчера совещании в правительстве региона.

Реализация программ в рамках нацпроектов, в частности, позволила улучшить ситуацию в здравоохранении, образовании и других социально значимых сферах. За 2019-2020 годы в регионе наладили работу санавиации, построили шесть ФАПов на селе, приобрели мобильные медицинские комплексы. Построили семь детских садов и 11 пристроек к имеющимся садиком, готовят строительство новой школы в Бежицком районе Брянска. Было проведено переоснащение школ и детских садов, больниц и поликлиник, детских школ искусств, построены новые спортивные объекты. А в рамках нацпроекта по повышению качества и безопасности дорог за последнее время обновили 65 участков общей протяженностью 140 км.