Закупками «Брянскфармации» заинтересовалась ФАС

«КоммерсантЪ» сообщил, что «Брянскфармация» повторно разместила на аукционе конкурсную документацию, которую ранее забраковали антимонопольщики.

Федеральная антимонопольная служба РФ плотно занимается историей с отменненым конкурсом на госзакупки лекарств, который объявила «Брянскфармация».

Как сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на председателя общественной организации «Стопкартель» Александра Кулакова, ранее «Брянскфармация» заключила договоры с 22 поставщиками после отмененной госзакупки, затем перестала их исполнять, получив соответствующее решение ФАС, но вскоре снова разместила на торгах старую документацию по закупкам на 7 млрд рублей со всеми ранее выявленными антимонопольным ведомством нареканиями. Получается. что замечания ФАС были проигнорированы.

Эту историю Кулаков рассказал в контексте сходного сюжета, который развивается в Нижнем Новогороде. ФАС отменила итоги конкурса на заключение рамочных договоров местной «Госаптеки», но представители НОФ, которому принадлежит этот бренд, добились признания этого решения незаконным в Арбитражном суде Москвы. Издание отмечает, что НОФ пытается урегулировать конфликт в рамках правового поля, в то время как «Брянскфармация» просто игнорирует предписания ФАС.