Жуковский веломотозавод выиграл конкурс «Лидер промышленности»

Жуковский веломотозавод выиграл всероссийский конкурс «Лидер промышленности». Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Санкт-Петербурге прошёл Международный форум-выставка «Российский промышленник». Там собрались свыше 18 000 представителей промышленности, науки и власти из более чем 42 регионов и 35 стран мира.

В рамках форума состоялась церемония награждения победителей всероссийского конкурса «Лидер промышленности». В номинации «Автомобилестроение и смежные отрасли» первым стал Жуковский веломотозавод. Представители предприятия получили памятный знак победителя.