Юные брянские гандболисты завоевали награды от Деда Мороза

2025, 19 декабря 17:27
Юные брянские гандболисты завоевали награды от Деда Мороза. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.  

Во Дворце единоборств имени Артёма Осипенко в Брянске прошёл турнир по гандболу на призы Деда Мороза.  За награды боролись команды юношей и девушек в возрасте до 13 лет из Брянска, Сельцо и Орла. 

Среди юношей победу одержали гости из «Орел-2». Второе место заняли брянские спортсмены. 

Среди девушек сильнейшими оказались воспитанницы спортшколы города Сельцо «Сокол-2». Остальные места на пьедестале почёта заняли спортсменки Дворца единоборств Брянска.

