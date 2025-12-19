Юные брянские гандболисты завоевали награды от Деда Мороза

2025, 19 декабря 17:27

Юные брянские гандболисты завоевали награды от Деда Мороза. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Во Дворце единоборств имени Артёма Осипенко в Брянске прошёл турнир по гандболу на призы Деда Мороза. За награды боролись команды юношей и девушек в возрасте до 13 лет из Брянска, Сельцо и Орла.

Среди юношей победу одержали гости из «Орел-2». Второе место заняли брянские спортсмены.

Среди девушек сильнейшими оказались воспитанницы спортшколы города Сельцо «Сокол-2». Остальные места на пьедестале почёта заняли спортсменки Дворца единоборств Брянска.