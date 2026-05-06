Более 11 тысяч единиц снаряжения: Красный Крест поддержал ликвидаторов аварии в Туапсе

2026, 06 мая 18:29
Российский Красный Крест обеспечил участников ликвидации нефтяного разлива в Туапсинском районе специализированным инвентарём и средствами защиты — партия составила свыше 11 тысяч единиц. Среди поставленного — инструменты для уборки загрязнений, мешки для отходов, респираторы, очки, комбинезоны, перчатки и защитный крем для кожи.

«Ликвидация последствий техногенных катастроф входит в сферу компетенций нашей организации, — прокомментировал сайту КП-Брянск член президиума Брянского регионального отделения Красного Креста Дмитрий Корнилов. — Направленный комплект закрывает базовые потребности по защите здоровья специалистов, работающих в контакте с опасными веществами».

Имущество передано администрации района для использования в ходе очистных работ на реке Туапсе, в акватории и на берегу Чёрного моря. Загрязнение возникло после апрельских пожаров на нефтекомплексе морского порта, последовавших за атаками украинских БПЛА.

