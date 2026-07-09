Кражу мобильного телефона раскрыли стражи порядка в Брянске

2026, 09 июля 09:00

Кражу мобильного телефона раскрыли стражи порядка в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратилась 56-летняя жительница Бежицкого района города Брянска. Из её квартиры пропал мобильный телефон стоимостью 9 000 рублей.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что в день происшествия потерпевшая распивала спиртные напитки со знакомым. Хозяйка жилья ненадолго покинула комнату. В это время гость забрал со стола гаджет и ушёл.

39-летний брянец ранее в поле зрения правоохранителей не попадал. Он признался полицейским, что похищенный телефон собирался продать в ломбард. Реализовать задуманное не дали стражи порядка.

Возбуждено уголовное дело. Мужчине предъявлено обвинение.