Не казённое место: брянский центр реабилитации, о котором узнают по сарафанному радио

2026, 18 марта 16:36
Не казённое место: брянский центр реабилитации, о котором узнают по сарафанному радио
О центре реабилитации инвалидов на Богдана Хмельницкого, 39 в Брянске чаще узнают от знакомых, чем из интернета. Организация работает с 1993 года — сначала как муниципальное предприятие, с 2014-го как АНО. Аналогов в городе нет.

Здесь не просто «пришёл — позанимался — ушёл». Параллельно работают несколько направлений: адаптивный спорт и физкультура, психологическая помощь, компьютерные курсы (включая нейросети — без снисхождения к возрасту), социальная парикмахерская и помощь с поиском работы.

Часть команды центра — сами люди с инвалидностью. Здание полностью доступно для колясочников, а руководство участвует в городских комиссиях по приёмке дорог — следит за доступностью среды в Брянске в целом.

С 2024 года центр работает с участниками СВО и их семьями в рамках грантового проекта. Цифровую часть закрывает платформа «Технологии Добра» от Совкомбанка и «Сколково» — бесплатно для НКО.

Все услуги — бесплатно, для инвалидов I–III групп. Запись: 8 (991) 317-01-10, пн–пт, 9:00–18:00.

Источник — сайт АиФ-Брянск.

Читайте также

Брянские мастерицы заняли первые места на международном конкурсе
18 марта 17:37
Брянские мастерицы заняли первые места на международном конкурсе
Двух женщин брянский суд отправил в колонию за «закладки» с наркотиками
18 марта 16:35
Двух женщин брянский суд отправил в колонию за «закладки» с наркотиками
Брянский суд рассмотрит дело о хищении из бюджета свыше 9,6 млн рублей
18 марта 13:50
Брянский суд рассмотрит дело о хищении из бюджета свыше 9,6 млн рублей

