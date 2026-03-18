Не казённое место: брянский центр реабилитации, о котором узнают по сарафанному радио

2026, 18 марта 16:36

О центре реабилитации инвалидов на Богдана Хмельницкого, 39 в Брянске чаще узнают от знакомых, чем из интернета. Организация работает с 1993 года — сначала как муниципальное предприятие, с 2014-го как АНО. Аналогов в городе нет.

Здесь не просто «пришёл — позанимался — ушёл». Параллельно работают несколько направлений: адаптивный спорт и физкультура, психологическая помощь, компьютерные курсы (включая нейросети — без снисхождения к возрасту), социальная парикмахерская и помощь с поиском работы.

Часть команды центра — сами люди с инвалидностью. Здание полностью доступно для колясочников, а руководство участвует в городских комиссиях по приёмке дорог — следит за доступностью среды в Брянске в целом.

С 2024 года центр работает с участниками СВО и их семьями в рамках грантового проекта. Цифровую часть закрывает платформа «Технологии Добра» от Совкомбанка и «Сколково» — бесплатно для НКО.

Все услуги — бесплатно, для инвалидов I–III групп. Запись: 8 (991) 317-01-10, пн–пт, 9:00–18:00.

Источник — сайт АиФ-Брянск.