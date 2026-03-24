2026, 24 марта 15:26

41 шахматист из 12 регионов поучаствовал чемпионате ЦФО в Брянске. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

На прошлой неделе в Брянске прошёл чемпионат Центрального федерального округа по шахматам среди мужчин. Турнир состоялся на базе спортивной школы по шахматам и шашкам областного центра. Участие в чемпионате принял 41 спортсмен из 12 регионов: Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тульской и Ярославской областей.

Чемпионат проводился по швейцарской системе в 9 туров в классической дисциплине. В тройку лидеров вошли представители Воронежской и Липецкой областей, набрав 7,5 и 7 очков. Брянец Никита Федотов стал пятый. Он набрал 6 очков, как и представитель Белгородской области.