2026, 24 марта 08:39

Брянцы завоевали восемь медалей на турнире «Весенний Брянск». Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

На прошлой неделе в Брянске прошёл традиционный областной турнир по теннису «Весенний Брянск». На соревнованиях выступили более 95 спортсменов до 17 лет из Москвы, Курска, Ростова-на-Дону, Калининграда, Воронежа, Рязани, Смоленска и Брянска.

Воспитанники спортшколы «Горизонт» достойно представили регион. Среди девушек до 13 лет первой стала Любовь Коваль. Также она завоевал золотую медаль в парном разряде.

Весь пьедестал почёта среди юношей до 17 лет заняли брянцы Сергей Васейкин, Михаил Васюков и Георгий Абушенко. Парни также завоевали золотую, серебряную и бронзовые медали в смешанном парном разряде.