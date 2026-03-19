2026, 19 марта 10:10

Брянская спортсменка завоевала серебряную медаль на первенстве ЦФО. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Накануне в городе Калуга стартовали чемпионат и первенство Центрального федерального округа по плаванию. В соревнованиях участвуют почти 1200 спортсменов.

В первый день дистанцию 200 метром баттерфляем преодолелавоспитанница спортшколы «Олимп» города Дятьково Анастасия Ларина. Она завоевала серебряную медаль.

Представительница спортшколы «Дельфин» Брянска Василиса Булах установила новый рекорд Брянской области по длинной воде. Она выступила на дистанции 100 метров вольным стилем.