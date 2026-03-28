2026, 28 марта 14:53
Брянские бодибилдеры завоевали восемь наград на соревнованиях в Орле. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

 

В Орле прошли чемпионат и первенство Центрального федерального округа по бодибилдингу. Турнир собрал около 80 спортсменов из 13 регионов.

В категории«Детский фитнес. Девочки 10–14 лет» отличились сразу три брянские спортсменки. София Гузикова завоевала золотую медаль, Виолетта Попкова — серебряную, а Милана Денисенко – бронзовую. 

Абсолютной чемпионкой в категории«Фитнес-стиль» стала Анна Сехина. Брянская спортсменка Алена Крахмалева заняла второе место в категории «Фитнес Модель мастера». Также абсолютным чемпионом в категории «Классический бодибилдинг. Юниоры» стал брянец Георгий Сорокин.

На счету Дианы Тихоновой сразу два «золота». Она выступила в ростовой категории и среди юниоров в дисциплине «Фитнес-эстетический».

 

