Брянские бойцы выиграли турнир по ММА в Смоленске. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Смоленске прошли соревнования по смешанным единоборствам ММА «Путь к вершине». Турнир посвящён Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. За медали боролись бойцы из Брянска, Смоленска, Пскова, Великих Лук и Республики Беларусь

Брянские спортсмены завоевали семь золотых, семь серебряных и шесть бронзовых медалей. Они стали первыми в общекомандном зачёте.