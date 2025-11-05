Брянские дзюдоисты стали третьими на турнире «Битва Городов. Центр». Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Туле прошли всероссийские соревнования по дзюдо «Битва Городов. Центр». Участие в турнире приняли юноши до 18 лет из 10 регионов Центрального федерального округа.

Брянск представили воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по борьбе. Юные дзюдоисты не раз поднялись на пьедестал почёта. Команда заняла третье место.