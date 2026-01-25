Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Два дома повреждены при ночной атаке ВСУ на Брянск

2026, 25 января 10:31
Два дома повреждены при ночной атаке ВСУ на Брянск. Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

 

 

Минувшей ночью ВСУ попытались атаковать объекты энергетической инфраструктуры Брянской области. Подразделения противовоздушной обороны уничтожили уничтожены 18 реактивных беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, а также реактивные снаряды РСЗО «Хаймарс».

«В результате отражения атаки в Бежицком районе города Брянска в двух жилых одноэтажных домах повреждены остекление и фасады», — уточнил губернатор Александр Богомаз.

Люди травм не получили.

