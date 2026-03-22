2026, 22 марта 12:16

Брянские фигуристки завоевала шесть наград на соревнованиях в Астрахани. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Астрахани в Центре зимних видов спорта прошло первенство Астраханской области по фигурному катанию на коньках «Волжская весна 2026» и этап Гран-При России и СНГ АРМФК «Кубок льда». На лёд вышли юные спортсменки из Астрахани, Москвы, Волгограда, Есентуков, Ставропольского края и республики Калмыкии.

Брянскую область представили воспитанницы Климовской спортивной школы. Варвара Глот, Евангелина Николаева, Валерия Садымако и Диана Кожемяко завоевали золотые медали. Серебряными призёрами стали Арина Данильченко и Валерия Садымако.