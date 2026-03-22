Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Здоровье

Брянские фигуристки завоевала шесть наград на соревнованиях в Астрахани

2026, 22 марта 12:16
Брянские фигуристки завоевала шесть наград на соревнованиях в Астрахани
Источник фото

Брянские фигуристки завоевала шесть наград на соревнованиях в Астрахани. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. 

 

В Астрахани в Центре зимних видов спорта прошло первенство Астраханской области по фигурному катанию на коньках «Волжская весна 2026» и этап Гран-При России и СНГ АРМФК «Кубок льда». На лёд вышли юные спортсменки из Астрахани, Москвы, Волгограда, Есентуков, Ставропольского края и республики Калмыкии.

Брянскую область представили воспитанницы Климовской спортивной школы. Варвара Глот, Евангелина Николаева, Валерия Садымако и Диана Кожемяко завоевали золотые медали. Серебряными призёрами стали Арина Данильченко и Валерия Садымако.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14561) брянск (6864) ДТП (2701) ГИБДД (2240) прокуратура (2057) уголовное дело (2020) Александр Богомаз (1912) суд (1786) авария (1647) мчс (1507) коронавирус (1272) умвд (1048)