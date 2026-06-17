Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Лента новостей

Дрон ВСУ атаковал машину скорой помощи в Трубчевском районе накануне

2026, 17 июня 09:04
Дрон ВСУ атаковал машину скорой помощи в Трубчевском районе накануне
Источник фото

Дрон ВСУ атаковал машину скорой помощи в Трубчевском районе накануне. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатор региона Егор Ковальчук.

 

Накануне дрон ВСУ целенаправленно атаковал автомобиль скорой помощи в деревне Кветунь Трубчевского района. Медики спешили на вызов. Ранения получили три человека. Водитель и фельдшер госпитализированы, а медсестре назначили амбулаторное лечение.

«Последствия могли бы быть намного тяжелее, если бы не мастерство и профессионализм водителя, который увел машину от прямого удара вражеского дрона», – уточнил глава региона Егор Ковальчук.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Суд оштрафовал брянца за коммерческий подкуп
17 июня 10:33
Суд оштрафовал брянца за коммерческий подкуп
Два человека ранены при нападении дрона в Климовском районе
17 июня 08:06
Два человека ранены при нападении дрона в Климовском районе
Лжеоператор сотовой компании обманул жительницу Клинцовского района
16 июня 18:18
Лжеоператор сотовой компании обманул жительницу Клинцовского района

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (15532) брянск (6992) ДТП (2785) ГИБДД (2349) прокуратура (2126) уголовное дело (2070) Александр Богомаз (1998) суд (1795) авария (1681) мчс (1557) коронавирус (1272) дороги (1087)