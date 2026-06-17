Дрон ВСУ атаковал машину скорой помощи в Трубчевском районе накануне

2026, 17 июня 09:04

Дрон ВСУ атаковал машину скорой помощи в Трубчевском районе накануне. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатор региона Егор Ковальчук.

Накануне дрон ВСУ целенаправленно атаковал автомобиль скорой помощи в деревне Кветунь Трубчевского района. Медики спешили на вызов. Ранения получили три человека. Водитель и фельдшер госпитализированы, а медсестре назначили амбулаторное лечение.

«Последствия могли бы быть намного тяжелее, если бы не мастерство и профессионализм водителя, который увел машину от прямого удара вражеского дрона», – уточнил глава региона Егор Ковальчук.