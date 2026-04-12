Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Образование

Брянские школьники встретились с космонавтом

2026, 12 апреля 09:16
Брянские школьники встретились с космонавтом
Брянские школьники встретились с космонавтом Виктором Афанасьевым. Об этом сообщили в региональном департаменте образовании и науки. 

 

8 апреля в лектории детского технопарка «Кванториум» прошла необычная встреча.  В гости к школьникам региона пришёл Герой Советского Союза, полковник и опытный российский космонавт Виктор Михайлович Афанасьев. Он поделился с ребятами удивительными историями из жизни космонавтов.

Встреча проходила в формате открытого микрофона. Очередь из школьников, желающих задать вопрос легендарному гость, не заканчивалась до финала мероприятия.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14796) брянск (6906) ДТП (2717) ГИБДД (2261) прокуратура (2082) уголовное дело (2034) Александр Богомаз (1950) суд (1788) авария (1647) мчс (1520) коронавирус (1272) умвд (1057)