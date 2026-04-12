Брянские школьники встретились с космонавтом

2026, 12 апреля 09:16

Брянские школьники встретились с космонавтом Виктором Афанасьевым. Об этом сообщили в региональном департаменте образовании и науки.

8 апреля в лектории детского технопарка «Кванториум» прошла необычная встреча. В гости к школьникам региона пришёл Герой Советского Союза, полковник и опытный российский космонавт Виктор Михайлович Афанасьев. Он поделился с ребятами удивительными историями из жизни космонавтов.

Встреча проходила в формате открытого микрофона. Очередь из школьников, желающих задать вопрос легендарному гость, не заканчивалась до финала мероприятия.