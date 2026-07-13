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Брянские легкоатлеты завоевали пять наград первенства России

2026, 13 июля 10:32
Брянские легкоатлеты завоевали пять наград первенства России
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Брянские легкоатлеты завоевали пять наград первенства России. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатор региона Егор Ковальчук.  

 

В Смоленске прошло первенство России по легкой атлетике. В минувшие выходные брянские спортсмены завоевали сразу пять наград. 

Александр Бабенко стал первым в толкании ядра и метании диска. Также победу одержала Юлия Кулагина. Она метнула молот на 68.18 метра. Степан Веткин преодолел высоту в 226 см. Он также завоевал золотую медаль.

Серебряным призёром в беге 800 метров стал Захар Соболев. Он установил новый рекорд Брянской области.  

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