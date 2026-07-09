Брянские пары заключили брак на всероссийском свадебном фестивале

2026, 09 июля 16:24

Брянские пары заключили брак на всероссийском свадебном фестивале. Об этом сообщили в региональном управлении ЗАГС.

8 июля, в День семьи, любви и верности в Москве прошёл III Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». Торжественная регистрация заключения брака влюбленных со всей страны состоялась в Национальном центре «Россия».

Участие в мероприятии приняли и жители Брянской области. Александр и Таисия Тельновы, Александр и Владлена Гороховы, Александр и Елизавета Зайцевы стали семьёй. Каждая пара во время церемонии регистрации брака была одета в народные костюмы Злынковского, Унечского и Клетнянского районов.