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Культура

Брянские пары заключили брак на всероссийском свадебном фестивале

2026, 09 июля 16:24
Брянские пары заключили брак на всероссийском свадебном фестивале
Источник фото

Брянские пары заключили брак на всероссийском свадебном фестивале. Об этом сообщили в региональном управлении ЗАГС. 

 

8 июля, в День семьи, любви и верности в Москве прошёл III Всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». Торжественная регистрация заключения брака влюбленных со всей страны состоялась в Национальном центре «Россия».

Участие в мероприятии приняли и жители Брянской области. Александр и Таисия Тельновы, Александр и Владлена Гороховы, Александр и Елизавета Зайцевы стали семьёй. Каждая пара во время церемонии регистрации брака была одета в народные костюмы Злынковского, Унечского и Клетнянского районов.

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