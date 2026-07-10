360 квадратных метров поврежденного асфальта обновили в Брянске накануне

2026, 10 июля 15:24

360 квадратных метров поврежденного асфальта обновили в Брянске накануне. Об этом сообщили в пресс службе мэрии.

9 июля в Брянске специалисты дорожного управления продолжали заделывать ямы на проезжей части. Самые большие работы прошли на улице Счастливой. Горячим асфальтом рабочие залили 81 квадратный метр дороги.

Также ремонт горячим асфальтом и струйно-инъекционным методом с помощью установок «Белта» прошёл на бульваре Щорса, улицах Романа Брянского, Фосфоритной, Рылеева, Тухачевского, Богдана Хмельницкого, в переулках Пилотов и Московском.

За день специалисты заделали ям площадью больше 360 квадратных метров.