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ЖКХ

360 квадратных метров поврежденного асфальта обновили в Брянске накануне

2026, 10 июля 15:24
360 квадратных метров поврежденного асфальта обновили в Брянске накануне
Источник фото

360 квадратных метров поврежденного асфальта обновили в Брянске накануне. Об этом сообщили в пресс службе мэрии. 

 

9 июля в Брянске специалисты дорожного управления продолжали заделывать ямы на проезжей части. Самые большие работы прошли на улице Счастливой. Горячим асфальтом рабочие залили 81 квадратный метр дороги. 

Также ремонт горячим асфальтом и струйно-инъекционным методом с помощью установок «Белта» прошёл на бульваре Щорса, улицах Романа Брянского, Фосфоритной, Рылеева, Тухачевского, Богдана Хмельницкого, в переулках Пилотов и Московском.

За день специалисты заделали ям площадью больше 360 квадратных метров.

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