За сутки военные уничтожили 192 беспилотника над Брянской областью

2026, 22 июня 08:41

За сутки военные уничтожили 192 беспилотника над Брянской областью. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора региона Егор Ковальчук.

В минувшие сутки Брянская область вновь подверглась массированной атаке ВСУ. В небе над регионом военнослужащие обнаружили 192 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Все цели уничтожили подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделения Росгвардии по Брянской области.