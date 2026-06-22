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За сутки военные уничтожили 192 беспилотника над Брянской областью

2026, 22 июня 08:41
За сутки военные уничтожили 192 беспилотника над Брянской областью
Источник фото

За сутки военные уничтожили 192 беспилотника над Брянской областью. Об этом сообщил в своих соцсетях врио губернатора региона Егор Ковальчук.

 

В минувшие сутки Брянская область вновь подверглась массированной атаке ВСУ. В небе над регионом военнослужащие обнаружили 192 вражеских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа.

Все цели уничтожили подразделения ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневые группы бригады «БАРС-Брянск», МОГ Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделения Росгвардии по Брянской области.

 

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