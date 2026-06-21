Брянское село Понуровка посетили заместители губернатора

2026, 21 июня 18:20

Брянское село Понуровка посетили заместители губернатора. Об этом глава региона рассказал в своих соцсетях

Приграничное село Понуровка Стародубского муниципального округа посетили заместители губернатора Брянской области. Они пообщались с инициативной группой жителей. Также во встрече приняли участие глава округа и представители ответственных служб.

Жители предоставили список проблем, требующих внимания. В частности, остро стоят вопросы с графиком движения автобуса, обеспечением лекарствами и со связью.

Рабочая поездка прошла по поручению временно исполняющего обязанности губернатора Брянской области Егора Ковальчука.

«Ситуация непростая, но контролируемая. Самое главное — есть электроэнергия, вода, работает сельский магазин, завозятся все необходимые товары и продукты», — подчеркнул Егор Ковальчук.